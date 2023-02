Iolo, la Misericordia dona defibrillatore alla scuola d'infanzia

La scuola d’infanzia Papa Giovanni XXIII in via Saffi a Iolo ha un defibrillatore. A donarlo è stata la locale Confraternita della Misericordia che lo ha consegnato ieri mattina, domenica 12 febbraio, nelle mani di Giovanna Nunziata, dirigente dell’Istituto comprensivo Roberto Castellani.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di collaborazione tra la Misericordia di Iolo, presieduta da Giovanni Gorini, e il proprio territorio di appartenenza. Non solo il dispositivo, la sezione si è impegnata anche nell’offrire un corso di formazione all’utilizzo del defibrillatore ai docenti e al personale Ata in forza alla scuola. Ne è nato un importante momento di scambio e apprendimento riguardo alle nozioni basilari di primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

Ai partecipanti al corso è stato consegnato un attestato sottoscritto dal centro di formazione della Confraternita di Iolo. Alla mattinata di festa erano presenti il proposto dell’Arciconfraternita Gianluca Mannelli, il provveditore Carlo Scardazzi e il membro del magistrato Liberato Ilardi.

Fonte: Ufficio Stampa