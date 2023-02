Suv non si ferma all'alt poi colpisce un'auto dei carabinieri

Non si è fermato all'alt a Migliarino, l'inseguimento è continuato fino in Versilia dopo uno speronamento all'auto dei carabinieri. Alla fine una persona è stata messa in manette e due denunciate: all'interno dell'auto era presente della merce provento di furto.

Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio. A Migliarino (Vecchiano) un suv non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è fuggito. L'auto, inseguita dai militari, è stata rintracciata a Bicchio, tra Torre del Lago e Viareggio.

Vedendosi braccati i tre occupanti del suv hanno provato la fuga colpendo frontalmente la pattuglia di Viareggio accorsa in supporto. Sono stati fermati, il conducente è stato messo in manette e i passeggeri denunciati. Due militari sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso.

Il mezzo è stato sequestrato così come pure gli oggetti in oro e un orologio, secondo gli investigatori provento di furto, che sono stati ritrovati all'interno. Sul posto sono giunte due ambulanze e l'automedica, diverse gazzelle dei carabinieri, la polizia municipale per i rilievi dell'incidente e i vigili del fuoco.