Nozze d'oro e di diamante, si festeggia al teatro di Lastra a Signa

Domani 14 febbraio a partire dalle 15.30 l’amministrazione comunale di Lastra a Signa organizzerà una cerimonia per le coppie lastrigiane che hanno festeggiato nel 2022 le nozze d’oro e le nozze di diamante con la consegna di una pergamena ricordo da parte del sindaco Angela Bagni.

L’iniziativa si terrà al Teatro delle Arti e all’invito mandato dall’amministrazione hanno risposto 19 coppie con 50 anni di matrimonio alle spalle e 6 coppie dei 60 anni.

Durante il pomeriggio, che sarà presentato da Alessandro Masti, le coppie riceveranno gli auguri da parte dell’amministrazione e potranno assistere a momenti musicali a cura della Chianti Little Orchestra con Pamela Cerchi, voce e ukulele, Francesco Giorgi, voce e violino e Stefano Montagnani, voce e chitarra.

“Con piacere riproponiamo ogni anno questa manifestazione – ha spiegato il sindaco Angela Bagni-, un appuntamento fisso per le coppie lastrigiane che hanno festeggiato un traguardo così importante. Raccogliamo l’insegnamento di chi con gioia ha saputo costruire e mantenere legami così solidi e duraturi in un periodo storico dove le difficoltà economiche e dinamiche sociali rendono difficile soprattutto per i giovani arrivare a questa meta”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa