Offerte di lavoro tra Empoli, Vinci e Santa Croce: candidati subito!

Continuiamo come ogni settimana il viaggio nel mondo delle opportunità di lavoro con le nostre offerte della vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTO/A PULIZIE

La risorsa dovrà occuparsi di effettuare la sanificazione dei locali industriali nel comprensorio del cuoio. Si richiede disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Santa Croce Sull’Arno

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-pulizie

CAMERIERE/A

La risorsa inserita si occuperà della preparazione dei cestini del pane, formaggere ed oliere oltre che della preparazione della sala secondo le direttive del con il capo sala. Gestirà il servizio acqua ed entré e della macchinetta del caffe. Per questa posizione si ricerca una risorsa con comprovata esperienza nel medesimo settore, in ristoranti con menu alla cart e/o con formazione alberghiera. Deve inoltre sapersi muovere in sala e fra i tavoli, essere in possesso dell'attestato haccp in corso di validità, essere automunita, ed essere disponibile a lavorare nel weekend.

Luogo di lavoro: Vinci

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/camerierea

MANUTENTORE ELETTRICO

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare.

La risorsa si occuperà della manutenzione, diagnostica e riparazione di macchine automatiche adibite alla produzione e al confezionamento, in particolare dei seguenti componenti per l’automazione elettrotecnica, elettronica e pneumatica:

PLC e pannelli operatore HMI

inverter

azionamenti

encoder

fotocellule e finecorsa

barriere fotoelettriche

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/manutentore-elettrico

CORSO PROFESSIONALIZZANTE MANOVIA DI MONTAGGIO CALZATURE

Le risorse selezionate, grazie a un iter di formazione gratuito della durata di 240 ore, saranno assunte con contratto di apprendistato presso le aziende promotrici del progetto con la mansione di addetti e addetta alla manovia di montaggio calzaturiera e avranno la possibilità di:

1. Conoscere da vicino il settore calzaturiero e apprendere il mestiere di addetti alla manovia di montaggio dell'intera calzatura;

2. Entrare in contatto con le principali aziende del territorio e del settore, che seguiranno i corsisti sia durante l’iter selettivo che durante il percorso di formazione.

candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Età di apprendistato (fino a max 29 anni)

- Attitudine a svolgere lavori manuali in contesti di produzione

- Doti di precisione e capacità di lavorare nel rispetto dei tempi assegnati e degli standard qualitativi richiesti

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/corso-professionalizzante-manovia-di-montaggio-calzature

INGEGNERE MECCANICO IN STAGE

La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio acquisti. Si richiede il possesso della laurea in ingegneria meccanica e conoscenza e uso fluente della lingua inglese.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/ingegnere-meccanico-in-stage

