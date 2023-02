Pd, Pontedera premia Schlein. Ecco dove votare per le primarie

Si è conclusa da poche ore la prima fase del Congresso del Partito Democratico, nella quale tutti gli iscritti sono stati chiamati ad attribuire una preferenza ai 4 candidati a nuovo Segretario del Partito Democratico Nazionale.

Al termine degli scrutini di tutti i circoli Pd d’Italia, i dati ufficiali parlano di ben 127.289 iscritti che hanno espresso il loro voto, con i seguenti risultati:

Bonaccini 68.950 voti, pari al 54,35%.

Schlein 42.758 voti, pari al 33,70 %.

Cuperlo 9.469 voti, pari al 7,46 %

De Micheli 5.697 voti, pari al 4,49 %.

Le primarie stanno animando anche il dibattito del nostro partito a livello locale. A Pontedera si sono conclusi già da venerdì i congressi nei vari circoli e sezioni del Partito: nonostante le riunioni dopo cena e le temperature rigide, ben 205 iscritti su 308 hanno scelto di partecipare alle riunioni, ascoltando i relatori delle mozioni, discutendo ed esprimendo le loro preferenze. Il risultato finale ha premiato Elly Schlein seguita da Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli.

Questi i risultati comunali:

Bonaccini 77 voti, pari al 37,56 %.

Schlein 119 voti, pari al 58,05 %.

Cuperlo 4 voti, pari al 1,95 %

De Micheli 1 voto, pari al 0,48 %.

Bianche: 3, pari al 1,46%

I dati della nostra città evidenziano una buona partecipazione degli iscritti, testimonianza di voglia di partecipare ancora viva, specie se vista nell’ottica di un quadro nazionale che registra un calo dei votanti. Si apre a questo punto la seconda fase congressuale, aperta anche ai simpatizzanti, con le primarie che si terranno in città il giorno 26 Febbraio, dalle 10 alle 20. Potranno votare tutti i cittadini e le cittadine italiani, in possesso di un documento che ne attesti l'identità e la residenza; potranno votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste ultime categorie devono pre-registrarsi sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il seggio della zona in cui vive

A Pontedera sarà possibile votare in questi luoghi:

1) C/0 EX SCUOLA ELEMENTARE, Via 4 Novembre n. 2, Loc. Montecastello, per gli elettori iscritti alla sezione elettorale n. 23 del Comune di Pontedera.

2) C/O CIRCOLO PD UNIONE COMUNALE, Via Roma n. 31, per elettori iscritti nelle sezioni elettorali n. 1-2- 3-4-5-13-14-15-16-17-18-19-20-27-28-29 del Comune di Pontedera.

3) C/O CIRCOLO ARCI IL ROMITO Via U. Dini, 26, Loc. Il Romito, per elettori iscritti nelle sezioni elettorali n. 24-25-26 del Comune di Pontedera.

4) C/O CENTRO DIURNO LA ROTTA, Piazza Garibaldi n. 9, Loc. La Rotta, per elettori iscritti nelle sezioni elettorali n. 21-22 del Comune di Pontedera.

5) C/O CIRCOLO PD FUORI DEL PONTE, Via Indipendenza n. 12, per elettori iscritti nelle sezioni elettorali n. 6-7-8-9-10-11-12 del Comune di Pontedera.

Il Segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Pontedera Francesco Papiani, ringraziando ancora una volta il lavoro dei tanti volontari che hanno reso possibile, con il loro impegno, il regolare svolgimento di questa prima fase, invita tutti i cittadini e le cittadine a partecipare al dibattito congressuale, nonché a recarsi numerosi presso il seggio di competenza il 26 Febbraio. Nei giorni precedenti sarà possibile consultare materiale riguardante le mozioni congressuali dei candidati Schlein e Bonaccini presso la sede del Partito Democratico di Centro, sita in Via Roma n. 31, o consultando il sito del Partito Democratico nazionale (www.partitodemocratico.it).

Fonte: Unione Comunale del Partito Democratico di Pontedera