PD, molti voti per Schlein ma Bonaccini stacca tutti anche in Toscana

Sembra ormai definita la vittoria di Stefano Bonaccini nei congressi dei circoli PD in Toscana. Il presidente dell'Emilia-Romagna supererà il 55% dei consensi almeno nella nostra regione.

Non si è registrata la rimonta di Elly Schlein, che comunque in Toscana ha numeri migliori rispetto a altre regioni. Tantissimi iscritti PD hanno votato a queste elezioni: Schlein ha ottenuto il massimo in Toscana, con una forbice di circa duemila voti da Bonaccini (più di 7000 per Bonaccini, più di 5000 per Schlein). Molto indietro gli altri candidati Cuperlo e De Micheli.

"È un'affermazione molto netta, quasi senza precedenti nella storia dei congressi del PD" è quanto filtra dei comitati.

Quanto sta ottenendo Bonaccini in Toscana si riflette in tutta Italia: l'emiliano sembra ormai destinato a vestire la maglia di segretario del Partito Democratico. Si ricorda comunque che il 26 febbraio si terranno le primarie PD aperte a tutti.