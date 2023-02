Per San Valentino a San Lorenzo c'è il contest #dattiunbacioneafirenze

Firenze è una delle città più romantiche del mondo che ha ispirato alcune delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Come omaggio alla città e ai fiorentini, lo Storico Mercato Centrale da lunedì 13 febbraio a sabato 18 febbraio ospiterà il kissing booth a cura dell'azienda Bertini Flora Design. Datti un bacione a Firenze (#dattiunbacioneafirenze) si legge in un cuore che farà da sfondo alle due poltroncine rosse che potranno essere usate dagli innamorati che vorranno immortalarsi in una foto ricordo o un selfie. Un'iniziativa che è aperta ai fidanzati, ai genitori con i propri figli, agli amici o ai proprietari di quattro o due zampe. Perché l'amore, quello vero, non ha né età, né etichette. Ed è proprio l'amore vero quello che vuole celebrare lo Storico Mercato Centrale. Vero come quello dei bottegai per il proprio lavoro e quindi per Firenze. “Noi siamo innamorati del nostro mestiere ed è per questo che cerchiamo di fare del nostro meglio per portare avanti la tradizione centenaria che ci contraddistingue. L'amore per il nostro lavoro si traduce nell'amore verso Firenze. Da qui l'idea del nostro kissing booth #dattiunbacioneafirenze” sottolinea Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale.

Tutte le persone che vorranno potranno postare la foto ricordo usando l'hastagh #dattiunbacioneafirenze. Le immagini verranno condivise sui social dello Storico Mercato Centrale. Le più belle vinceranno alcuni gadget col brand del mercato più antico della città.

Fonte: Ufficio Stampa