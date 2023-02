Piccola criminalià nel pratese, i carabinieri arrestano due persone

A Prato, un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per aver venduto meno di due grammi di cocaina a un sessantenne.

Lo riferiscono i carabinieri della città toscana, in merito all'avvenimento accaduto domenica 12 febbraio.

Il giovane, pregiudicato e senza fissa dimora è stato trovato anche con 1100 euro in banconote di piccolo taglio.

Il giorno prima, sempre i carabinieri di Prato hanno arrestato un uomo di 45 anni, residente a Poggio a Caiano, dopo aver sfondato la porta di un gazebo di un bar ed esserci entrato dentro. L'uomo è stato sorpreso dalla titolare, che ha chiamato i militari. L'uomo è stato trovato a rovistare nel magazzino.