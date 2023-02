Con la cena conviviale di venerdì, sono ripartite le attività del Comitato Montopoli nel Cuore, nato a fine dicembre 2020 con lo scopo di favorire la crescita e la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze.

I presenti hanno ribadito l’importanza di rimettersi in marcia, sempre con la stella polare del recupero dei “Sottofossi” ma non soltanto, perché sono tanti gli spunti che Montopoli offre. Il Comitato in primis ha deciso di stilare un bollettino periodico che informa su quello che fa e su ciò che vorrebbe fare. Inoltre il Comitato invierà lettere a tutte le associazioni locali – allo scopo di contribuire con idee e suggerimenti a nuove iniziative - perché l’unione fa la forza. Senza dimenticare la richiesta all’amministrazione – sempre tramite lettera ufficiale – di poter avere un referente all’interno della giunta per meglio coordinarsi reciprocamente.

Ma ci sono già anche aspetti operativi: per la prossima Festa della Donna è prevista un’iniziativa in tal senso, anche perché proprio l’otto marzo 2021 andò in scena una delle prime azioni del Comitato sul percorso dei Sottofossi. Ciclicamente verranno portate avanti – sempre di concerto con l’ente locale – delle iniziative di recupero di patrimoni man mano individuati. Il Comitato ribadisce – e l’invito è condiviso anche dall’associazione madrina Arco di Castruccio – di essere aperto a tutti i cittadini che abbiano voglia di conoscerne le attività e (se disponibili) a contribuire alle stesse.

Fonte: Ufficio Stampa