San Valentino, a San Miniato nei musei le coppie pagano un solo biglietto

Due cuori e un museo: per tutta la settimana di San Valentino, fino a domenica 19 febbraio compresa, le coppie che visiteranno i Musei Civici di San Miniato pagheranno un biglietto invece di due. L'affascinante panorama della città dall'alto della Rocca Federiciana, gli affreschi medievali che dialogano con opere di arte contemporanea, il ventennio e la liberazione raccontati con video e audio originali. In questo periodo la Rocca Federiciana è aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17, mentre sia il Museo della Memoria sia il Museo di Palazzo Comunale aprono le loro porte martedì dalle 10 alle 13 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.

Biglietto intero a 4 euro, riduzioni per residenti, giovani, over 65 e convenzionati, possibilità di biglietto cumulativo per visitare tutte e tre i luoghi a 6,50 euro. Per informazioni: 3453038991 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 17, via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it. CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio.

Fonte: Ufficio Stampa