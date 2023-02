Scipioni: "Anche Vinci deve avere una piazza intitolata a Zeffirelli"

"È stato doveroso che a cento anni dalla sua nascita la città di Firenze abbia voluto dedicare un belvedere alla memoria del grande regista Franco Zeffirelli. Un atto doveroso di riconoscimento alla grande opera di un maestro del cinema italiano, che ha portato lustro a Firenze e all'Italia nel mondo": lo dichiarano i consiglieri metropolitani di Fratelli d'Italia Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli, e Alessandra Gallego.

"Da più di due anni abbiamo portato avanti una mozione per un doveroso riconoscimento a Franco Zeffirelli. È ora che anche Vinci, a cui l'artista era legato così come al più grande genio della storia italiana, dedichi a Zeffirelli un tributo degno della sua opera. Dobbiamo avere una delle principali piazze, un belvedere, oppure una via di quelle principali dedicata a preservare la memoria di questo grande maestro del cinema italiano ed il suo legame con la nostra città". "Siamo sempre gli ultimi a farlo, quando avremmo potuto essere i primi considerando la nostra mozione di oltre due anni fa" conclude Alessandro Scipioni in qualità di consigliere di Vinci, insieme agli altri consiglieri di opposizione Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi.

Fonte: Ufficio Stampa