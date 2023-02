Teatro senza 'barriere', il laboratorio al Pacini di Fucecchio

Da venerdì 17 febbraio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio al via il laboratorio di teatro con un gruppo misto di giovani con disabilità e non, nell’ambito del progetto US - #UniversiSolidali.

Il corso interamente gratuito è aperto a ragazzi dai 14 anni in su e sarà tenuto da Sergio Bulleri.

Un viaggio alla scoperta di sé e dell’altro per favorire il benessere relazionale, la scoperta delle proprie emozioni, la capacità di ascolto in un clima di collaborazione e condivisione.

Il progetto ha previsto inoltre un’attività, già iniziata nelle scuole secondarie di primo grado del Comune di Fucecchio, dove gli studenti stanno prendendo confidenza con i linguaggi artistici e di avvicinarsi gradualmente alla pratica teatrale, iniziando a creare relazioni di fiducia, fondamentali per costruire un percorso di condivisione.

US - #UniversiSolidali è un progetto del Teatrino dei Fondi, con il contributo di Fondazione CR Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6, all’interno di Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd.

Per realizzare US - #UniversiSolidali, abbiamo lanciato la campagna su eppela.com e , raggiunto l’obiettivo prefissato, la Fondazione CR Firenze ha raddoppiato la cifra.