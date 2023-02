Fuga di monossido di carbonio, una famiglia in codice rosso

Paura a Tegoleto per una fuga di gas. Una famiglia - due uomini e una donna - è in codice rosso in ospedale a Arezzo dopo un'intossicazione da monossido di carbonio.

Il fatti è avvenuto a Tegoleto, nel Comune di Civitella in Val di Chiana, nella serata tarda di domenica 12 febbraio. Le persone sono state soccorse e portate all'ospedale San Donato.

Sul posto, nella serata di ieri, sono intervenuti i mezzi del 118. Le condizioni dei feriti sono in corso di valutazione. Intervenuti i vigili del fuoco che, insieme ai carabinieri, dovranno chiarire le cause dell'intossicazione.