Timenet Empoli, 'blindato' il secondo posto dopo la vittoria su Perugia

È una Timenet che non fa sconti a nessuno quella che ieri al PalAramini di Empoli ha sconfitto 3-0 la Bartoccini Fortinfissi di Perugia, bissando il risultato del girone di andata di questa stagione sportiva 2022-2023. Prima del fischio d’inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del recente terremoto in Tuchia. Le giallonere, nonostante due giocatrici in meno causa infortunio (l’alzatrice Margherita Guidi e l’opposto Hetta Vairani) si sono mostrate subito padrone del loro campo arrivando rapidamente alla conquista del primo set, poi pur accusando un calo all’inizio del secondo parziale hanno comunque tenuto saldo il timone, terminando quindi l’ascesa in volata nel terzo e decisivo set.

L’avvio è sprint per la Timenet che prende ben presto il largo costringendo il coach bianconero Roberto Farinelli a chiedere lo stop già sul 9-5. Le ospiti, grazie anche a qualche concessione di troppo delle giallonere, accorciano le distanze a due punti arrivando al 13-11 ma le padrone di casa le staccano nuovamente e sul 16-12 il tecnico umbro usa il suo secondo time out. Le ragazze della Timenet mantengono la concentrazione piazzando un mix di ace e attacchi a segno che le porta alla vittoria 25-13.

Superato l’iniziale impasse del pareggio a quota 4 punti, le giallonere riprendono nuovamente le redini del gioco che si ferma ancora su richiesta di coach Farinelli al 9-5 e poi al 13-5. La Timenet prende il largo 18-6 con le bianconere lanciate all’inseguimento che tentano un recupero all’ultimo punto portandosi sul 23-13 ma l’impresa è ardua e le padrone di casa chiudono il set a loro favore 25-16.

Il match si ravviva nel parziale decisivo con le umbre che cercano subito di agguantare le toscane ma queste ultime scivolano via e, superando l’insidioso calo del 9-7 aumentano le lunghezze fino al 13-7 su cui il tecnico delle Bartoccini chiede il suo secondo break per poi aumentare le sostituzioni in campo. Nulla da fare comunque per le bianconere con la Timenet che approfitta di ogni errore per guadagnare un crescente margine di sicurezza, chiudendo set e partita 25-14.

"Abbiamo giocato una buona partita in cui tutte sono entrate in campo e questa è la cosa importante – commenta la centrale Federica Danti – Avevamo preparato tatticamente bene questo match e seguendo i consigli del nostro coach Marco Dani i risultati ci sono stati. Le nostre avversarie in alcuni frangenti non hanno giocato male perché comunque sono una formazione che, se lasciate andare, possono mettere a segno delle buone azioni. Da parte nostra, siamo state brave a sapere bene approfittare dei loro errori tirando fuori il nostro meglio, anche se possiamo migliorare sui fondamentali lavorando soprattutto sui cali che ogni tanto accusiamo. Intanto ci godiamo questa vittoria e pensiamo alla prossima lunga trasferta che ci aspetta a Perugia, preparandoci a dovere per dare il massimo".

Con altri tre punti conquistati che le porta ad un totale di 36, dunque, le empolesi restano al secondo posto in classifica provvisoria preparandosi ora ad una nuova lunga trasferta contro altre avversarie umbre, questa volta della Battistelli Fossato decima in graduatoria con 18 punti dopo la sconfitta 3-0 contro Rinascita Volley, che affronteranno sabato 18 febbraio alle ore 18.00 al Palazzetto comunale di Fossato di Vico (Perugia).

TABELLINO

PARZIALI : 25-13;25-16;25-14.

ARBITRI: Marta Gamalero e Vincenzo Carbone.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Puccini (7), Danti (9), Lavorenti (5), Donati (13), Giubbolini (8), Mancuso (2), Bartalini (1), Forconi, Falchi, Giraldi, Vairani (n.e.).

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Iacobbi (5), Borzetta (4), Gibin, Martinelli (7), Mingaj (5), Calvelli(1), Giubergia (L), Turini (4), Rossi (1), Trabalza, Falciani, Bartoccini (1), Mulas (L2, n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Puccini, Danti, Lavorenti, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX BARTOCCINI: Iacobbi (Capitano), Borzetta, Gibin, Martinelli, Mingaj, Calvelli, Giubergia (L).

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo