Use Gross, prove solide dei ragazzi di coach Valentino

E’ un fine settimana all’insegna del 2, quello appena terminato per l’Use Computer Gross: due sono le vittorie consecutive (Piacenza ed Ancona), due quelle centrate in trasferta (Matelica ed Ancona) e, soprattutto, due i punti che la separano da San Miniato e che, di fatto, danno finalmente un concreto obiettivo di classifica alla squadra di coach Valentino. Il lavoro fatto in questi mesi, insomma, sta dando i suoi frutti e domenica nelle Marche se ne è avuta la conferma.

"Torniamo da Ancona sì con 2 punti in classifica sicuramente preziosi – spiega il tecnico - ma soprattutto con una prova solida e di carattere nella quale ognuno dei ragazzi, tra under e senior, ha saputo dare un contributo concreto alla squadra consolidando il lavoro e il sacrificio che ogni giorno il gruppo fa in palestra. A mio modo di vedere questo vale molto di più dei due punti e di questo sono molto felice".

"Tornando alla partita – prosegue – la squadra è stata subito lucida nel mettere in pratica il piano partita a livello difensivo, limitando Panzini e lavorando di squadra per arginare la fisicità di Bedin. Questo ci ha permesso di prendere fiducia in attacco trovando soluzioni in transizione che hanno messo in ritmo un po' tutti. Siamo andati negli spogliatoi sul più uno ma avendo mandato Ancona molte volte in lunetta in situazioni che potevano essere gestite meglio. Nel terzo quarto abbiamo alzato l'intensità difensiva e siamo rimasti lucidi soprattutto quando i toni della partita si sono alzati. Proprio restando concentrati sulle cose da fare in campo abbiamo preso il vantaggio che ci ha permesso di portare a casa la partita".

"Ora – conclude - ci aspetta il turno di riposo visto che avremmo dovuto giocare contro Firenze, occasione per lavorare ancora di più su di noi e preparare al meglio la trasferta a Senigallia".

Fonte: Use Basket Empoli