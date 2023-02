Abc, i risultati del vivaio

Ecco il risultato del weekend del vivaio gialloblu.

Under 15 Eccellenza

Il derby si tinge di gialloblu. I ragazzi di Alessandro Mostardi proseguono la loro splendida cavalcata espugnando di misura il parquet dei cugini del Biancorosso Empoli: 76-84 il finale alla palestra Lazzeri. Con due assenze pesanti come quelle di Brando Baldi e Francesco Borghesi, costretti al riposo per infortunio e che aspettiamo quanto prima sul parquet, i gialloblu trovano l’uomo in più in Samuele Agbegninou, autore di un prestazione davvero superlativa. Gara fatta di break e contro break, con i locali che provano per primi ad allungare chiudendo la frazione inaugurale sul 23-17, ma nel secondo quarto la reazione castellana arriva puntuale per la parità a quota 41 al riposo lungo. Nella ripresa sono i gialloblu a piazzare il break che indirizza la sfida, alzando il ritmo in attacco e l’intensità in difesa: ne emerge un parziale di 12-31 che vale il 53-72 alla terza sirena. Un vantaggio che nell’ultimo quarto i ragazzi di Mostardi difendono dagli attacchi dei padroni di casa, la cui rimonta si ferma sul -8.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 al PalaBetti contro Valdelsa.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO 76-84

Tabellino: Agbegninou 29, Bufalini 16, Zecchi 21, Poggesi 6, Ciulli 5, Matteini 7, Garbetti, Bonora, Bini, Crisafi, Beshaj ne, Rosi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 23-17, 18-24, 12-31, 23-12

Under 14 Elite

Importantissima vittoria esterna anche per gli Under 14 di coach Mostardi che a Firenze battono a domicilio l’Olimpia Legnaia per 62-67. Gara combattuta e vittoria di carattere per la truppa castellana che gira completamente la sfida nell’ultimo quarto di gioco. Dopo una prima frazione in perfetto equilibrio (15-16 al 10′), nel secondo quarto i gialloblu provano ad allungare toccando il +6 al riposo lungo (28-34). Il rientro dall’intervallo coincide però con la rimonta fiorentina che si concretizza al 30′ quando il tabellone costringe la truppa castellana a rifare tutto dall’inizio: 51-52. Ma proprio quando l’inerzia sembra girare pericolosamente verso i locali, l’orgoglio gialloblu sale in cattedra e fa la differenza.

Prossimo impegno lunedì alle 18 al PalaBetti contro l’Etrusca San Miniato.

OLIMPIA LEGNAIA – ABC CASTELFIORENTINO 62-67

Tabellino: Fedeli 19, Poggesi 12, Matteini 15, Pagliai 2, Meta 10, Lauretti 7, Rosi 2, Costantini, Antoni ne, Ippolito ne, Simoncini ne. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 15-16, 13-18, 23-18, 11-15

Under 13 Silver

Vittoria d’autorità per gli Under 13 di Giovanni Corbinelli che davanti al pubblico amico chiudono la pratica Gmv Ghezzano con un perentorio 74-41. Dopo aver preso le misure nella prima frazione, chiusa sul 14-7, i gialloblu cambiano marcia nel secondo quarto piazzando un break di 18-4 che manda le squadre negli spogliatoi sul 32-11. Al rientro in campo la gara si fa più combattuta ma l’ampio margine permette alla formazione castellana di amministrare senza particolari patemi le ultime due frazioni portando a casa una meritatissima vittoria.

Prossimo impegno domenica alle 9.30 a Empoli contro il Biancorosso per l’ultima giornata della prima fase.

ABC CASTELFIORENTINO N.O. PELICANS – GMV GHEZZANO ME MEMPHIS GRIZZLIES 74-41

Sono scesi in campo: Pannocchi, Bufalini, Giovannoni, Bertelli, Barnini, Pirrone, Pagliai, Arnoldi, Di Vilio, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 14-7, 18-4, 25-22, 17-8

Minibasket

Tra campionato e tornei il minibasket è stato il grande protagonista del weekend gialloblu.

Gli Aquilotti 2012/2013 hanno conquistato una bellissima vittoria ai danni del Basket Sestese, con 5 tempini vinti a 1 pareggiato, mentre gli Scoiattoli 2015/2016 sono scesi in campo nel triangolare casalingo insieme a Olimpia Legnaia e Basket Impruneta, che ringraziamo per aver trascorso un pomeriggio di sport e amicizia insieme a noi.