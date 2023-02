Abc: l'Under 17 Eccellenza sfiora il colpaccio a Firenze, l'Under 19 Femminile cade a Piombino

L’Under 17 Eccellenza si arrende in volata in casa della Laurenziana, l’Under 19 Femminile frena la corsa a Piombino.

Under 17 Eccellenza

Colpaccio sfiorato per i ragazzi di Paolo Betti, che nonostante la situazione emergenziale a livello di infermeria vanno ad un passo dall'espugnare il parquet della Laurenziana, seconda della classe: 90-86 il finale che permette ai fiorentini di portare a casa una sfida bellissima, giocata su ritmi alti e grande intensità. Tanto, tantissimo cuore quello messo in campo dai gialloblu, che dopo le prime due frazioni passate a rincorrere (24-16 al 10', 48-36 all'intervallo), spingono sull'acceleratore ed impattano al rientro dall'intervallo, per poi chiudere il terzo periodo sul -4 (64-60). In un ultimo quartocon gli attacchi sugli scudi, tanto che il parziale alla fine dirà 26-26, la sfida si gioca tutta in volata, quando gli ultimi possessi premiano i padroni di casa.

Prossimo impegno domenica alle ore 18 sul parquet della Virtus Siena.

LAURENZIANA BASKET - ABC CASTELFIORENTINO 90-86

Tabellino: Lilli 23, Raggini 13, Damiani 6, Ticciati 30, Leti 2, Merlini 1, Filomeno 11, Vallerani, Marchetti, Rosi ne, Zecchi ne, Bici ne. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 24-16, 24-20, 16-24, 26-26

Under 19 Femminile

Si ferma sul parquet della capolista Basket Golfo Femminile la corsa delle ragazze di Mario Ferradini, che al PalaTenda di Piombino cadono sul punteggio di 65-39. Lo stop gialloblu arriva dopo tre risultati utili consecutivi ed è frutto di una gara che le padrone di casa, nonchè squadra più quotata del campionato, amministrano dall’inizio alla fine gestendo il vantaggio per tutti i quaranta minuti.

Prossimo impegno lunedì alle 20.30 al PalaGilardteti contro il Pistoia Basket Junior.

BASKET GOLFO FEMMINILE – BASKET CASTELFIORENTINO 65-39

Tabellino: Antonini 10, Casini 11, Chelini 7, Fiaschi 8, L’Ala 2, Ancillotti 1, Bertaccini E., Bertaccini M., Ugolini, Costa. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino