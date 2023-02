Restituita accoglienza dal Tar per migrante arrestato per violenza sessuale su minore

Il Tar della Toscana ha restituito l'accoglienza di un migrante arrestato in flagranza per violenza sessuale su una minorenne, avvenuta a settembre 2017. La notizia trova spazio su Repubblica. Il prefetto aveva seguito la legge italiana revocando l'accoglienza.

Lo straniero aveva chiesto la protezione internazionale ed era stato collocato in un centro di accoglienza fiorentino, in attesa della decisione.

Le molestie contestate erano state ripetute per circa un anno. Nel 2018 avvenne il ricorso contro il provvedimento al Tribunale amministrativo, lamentando che non erano state tenute di conto le condizioni di salute mentali e che non sarebbe stato avvisato dell'avvio del procedimento.

Il Tar ha accolto il ricorso, evidenziando anche la contraddizione delle norme italiane con quelle europee.