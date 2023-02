Annullato lo spettacolo di Accorsi a Empoli

Causa indisposizione di Stefano Accorsi lo spettacolo Azul, previsto per giovedì 16 febbraio alle 21 al Teatro Excelsior di Empoli, è stato annullato.

Lo spettacolo di inseriva nella stagione di prosa del Comune di Empoli, promossa insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Sono in corso verifiche per trovare un’eventuale data di recupero e quanto prima sarà data comunicazione agli abbonati e a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571 / 757729 – 757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa