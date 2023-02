I carabinieri di Pisa hanno tratto in arresto un 40enne. Nello specifico, la persona arrestata, controllata dai militari, risultava gravata da un provvedimento di pene concorrenti, emesso dall’Autorità Giudiziaria pisana. Arrestato, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale, dove sconterà la pena di anni 4 e mesi 3, in ordine a reati in materia di stupefacenti.