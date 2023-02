Bonus Cultura, incontro sul voucher all'Informagiovani Fucecchio

Un voucher per i neo diciottenni da spendere in libri, cinema, teatro, musei, corsi di formazione, abbonamenti ai quotidiani e molti altri servizi culturali: ma come funziona? A queste e molte altre domande si appresta a rispondere l'Informagiovani di Fucecchio in un incontro informativo in programma giovedì 16 febbraio dalle ore 15.30 alle 18 presso Casa Banti in piazza La Vergine 21.

Un incontro rivolto ai giovani nati nel 2004 per aiutarli nell’adesione al Bonus Cultura e nell'attivazione gratuita dell'identità digitale SPID, necessaria per ottenerlo. Il Bonus Cultura, infatti, è un voucher del valore di 500 euro che i ragazzi e le ragazze nati nel 2004 potranno richiedere fino al 31 ottobre 2023 e che dovranno utilizzare entro il 30 aprile 2024 per usufruire di svariate attività culturali come ad esempio biglietti per cinema o teatri, corsi di musica o lingue straniere, abbonamenti a giornali, riviste o audiovisivi, acquisti di libri, ingressi a mostre, musei, monumenti e molto altro.

Per richiederlo è necessario collegarsi al sito www.18app.italia.it ed accedere tramite SPID. Sempre dallo stesso portale sarà poi gestito il proprio voucher.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail infgiovani@comune.fucecchio.fi.it oppure telefonare al numero 338 4948854.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa