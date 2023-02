Careggi si racconta attraverso l’arte terapia

Oggi, nel giorno di San Valentino, alla presenza del team di Fondazione Ronald, dei volontari di McDonald’s giunti da tutta Italia e dei sanitari è stata svelata l’opera d’arte realizzata all’interno della Ronald McDonald Family Room di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.

La nuova Family Room di Firenze, che si trova nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, è dedicata all’accoglienza di mamme con gravidanze a rischio e mamme di bambini in cura presso la Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, struttura del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale.

La Family Room è il secondo progetto oltre alla Casa Ronald già presente nel 2013 a servizio dell’ospedale Meyer.

Realizzata dall’artista Domenico Fazzari, l’opera di arte terapia è ispirata alla bellezza rinascimentale della città di Firenze e punta a favorire il benessere degli ospiti attraverso scorci di natura autunnale. L’arte terapia è infatti una pratica di sollievo che concorre allo scopo della struttura: offrire un luogo confortevole e di benessere per le famiglie dei bambini ospedalizzati e per le mamme con gravidanze a rischio, dove trovare supporto e sostegno in momenti di grande difficoltà.