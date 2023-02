Niente più certificato a scuola per la riammissione dopo 5 giorni

La commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana ha espresso all’unanimità parere favorevole sulla proposta di legge che abolisce l’obbligo di certificazione per la riammissione scolastica, anche dopo cinque giorni di assenza. Il presidente Enrico Sostegni (Pd), nel corso della seduta della Commissione, ha ricordato il parere favorevole da parte della Giunta, ma soprattutto dell’Organismo Toscano per il Governo Clinico (OTGC), che ha osservato come “il certificato medico non è più rispondente a esigenze di prevenzione collettiva “in quanto le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente”.

“La proposta di legge – ha aggiunto Sostegni - riscuote anche un largo consenso da parte dell’organizzazione dei pediatri che evidenziano l’inutilità e l’appesantimento burocratico della certificazione per il rientro a scuola”.

Nelle settimane scorse la proposta di legge sulla soppressione dell’obbligo di tale certificato ha ricevuto il parere favorevole anche della Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio regionale, che ha audito le rappresentanze del mondo scuola.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa