Corteo del 25 febbraio a Genova contro la guerra, Potere al Popolo aderisce: autobus da Empoli

"Potere al Popolo! aderisce all'appello del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova per la manifestazione nazionale del 25 Febbraio "Abbassate le armi, alzate i salari!".

Portiamo per le strade la nostra contrarietà alla guerra, l’opposizione all’invio di armi da parte dell’Italia, la necessità di costruire un futuro che parli di cooperazione e disarmo globali, che smantelli le basi militari e le testate nucleari NATO presenti in Italia, che faccia del nostro paese un punto di riferimento per la pace internazionale.

Verso questa importante giornata di lotta ci muoveremo dalla Toscana con autobus, raccogliendo la massima partecipazione possibile. Sarà possibile partire anche da Empoli, con ritrovo alle ore 10 nel parcheggio del Centro Coop (lato Toscoromagnola). Per coinvolgesse partecipare ci sono ancora alcuni posti disponibili.

Per prenotare il posto sull’autobus si possono contattare i numeri 334 7754214 (telefono, WhatsApp, Telegram) o 320 8722949 (solo WhatsApp dalle ore 18). Al momento della prenotazione verranno forniti eventuali aggiornamenti su luogo e orario del ritrovo".