Costituzione, scuole a lezione con Anna Sarfatti a Fucecchio

Conoscere la Costituzione e le regole su cui si fonda la nostra società, cogliere l'importanza del rispetto e della partecipazione all'interno della propria comunità per crescere cittadini onesti e consapevoli. E' l'obiettivo del progetto “La scuola in Comune”, approvato dalla Giunta comunale e realizzato dal Comitato per l'attuazione della Costituzione in collaborazione con ANPI e il gruppo #Fucecchioèlibera, che ha visto coinvolte le classi quinte delle scuole primarie di Fucecchio. Dopo la consegna del libro "La Costituzione raccontata ai bambini", questa mattina l'autrice Anna Sarfatti, da sempre impegnata nella scrittura di volumi dedicati ai più piccoli, ha incontrato gli studenti delle classi quinte della scuola primaria Carducci e della scuola primaria Collodi di Querce, mentre venerdì 17 febbraio, alla Casa del Fanciullo, incontrerà gli studenti delle classi quinte delle scuole primarie Pascoli, Fucini e Bardszky. Due incontri per parlare di regole, diritto e Costituzione, che nei giorni 14 e 15 marzo lasceranno poi spazio allo spettacolo teatrale "Ogni bambino è un cittadino", a cura del Teatrino dei Fondi, in programma dalle ore 10 alle 12 presso il Teatro Pacini. Entro il termine dell'anno scolastico, a conclusione del progetto, saranno inoltre organizzati incontri con le classi interessate durante i quali gli studenti presenteranno i lavori realizzati insieme agli insegnanti.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa