Due prestigiose opere (in prestito) al Museo Fattori

Il Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno ha l’onore di ospitare temporaneamente due importanti opere: La Primula (1925) e Il ritorno del marinaio (1876), rispettivamente di Plinio Nomellini e di Gerolamo Induno.

Le opere provengono dalla Galleria d’Arte Moderna del Museo Revoltella di Trieste dove è in corso dal 19 novembre al 10 aprile la mostra “I Macchiaioli”, per la quale il Museo Fattori ha dato in prestito l’opera “Mandrie Maremmane” di Giovanni Fattori.

Per l'occasione le cooperative Agave, Itinera e Culture in collaborazione con il Museo Giovanni Fattori propongono una visita guidata dedicate alle due opere in prestito. Attraverso la lettura dei due dipinti si articolerà un itinerario che li metterà a confronto con le opere della nostra collezione, sulla scia degli artisti che seguirono con fervore la causa dell’Unità di Italia, fino al confronto con le più moderne tecniche pittoriche del l’Ottocento come il Divisionismo.

La visita guidata è in programma domenica 19 febbraio alle 17,15. La prenotazione è obbligatoria, info sul sito del Museo Fattori.