Elezioni Santa Maria a Monte, il Pd tenta la strada delle alleanze

Il PD per governare il Comune di Santa Maria a Monte propone alleanze con tutti coloro che condividono i fondamenti di un modo di far politica e amministrare che abbia come fine il bene comune, la solidarietà, l’inclusione, l’uguaglianza dei diritti, il rispetto per le persone e per l’ambiente.

Il PD di Santa Maria a Monte è consapevole che lo stare insieme ad altre realtà politiche, sociali e associative che condividono gli stessi obiettivi e gli stessi valori sia indispensabile perché è lo stare insieme che da la forza di portare avanti sinergicamente e con la ricchezza della sintesi di una pluralità di visioni, un progetto comune.

Ecco la necessità, in vista delle prossime elezioni amministrative del nostro comune, di fare alleanze per costruire quel progetto sinergico capace interessare, motivare e coinvolgere i nostri cittadini.

E’ necessario quindi rivolgersi a tutte le realtà politiche, sociali e civili del nostro territorio per discutere obiettivi, finalità e metodi per costruire insieme il progetto per una Santa Maria a Monte 2023/2028.

E’ questa una proposta chiara, lontana da sperimentazioni e alchimie.

Una volta costruito un percorso condiviso sarà necessario discuterlo, ampliarlo, condividerlo con tutti coloro che saranno interessati a parteciparvi e a collaborare.

Innanzi tutto ci rivolgiamo ai partiti di centro sinistra che hanno i fondamenti comuni ai nostri: i gruppi della Sinistra con tutte le sue articolazioni, i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle, i rappresentanti di Azione e di Italia Viva e ai rappresentanti dei Socialisti che sono stati nostri alleati nelle ultime elezioni politiche, ma ci rivolgiamo anche a tutte le associazioni di volontariato, le associazioni sportive, culturali, ricreative che vogliano collaborare alla costruzione di questo progetto condividendolo sia con idee, con richieste, iniziative e soprattutto con la loro disponibilità.

Fonte: Partito Democratico di Santa Maria a Monte