Empoli che scrive, incontro con Sandra Ragionieri Scotti

Un nuovo sabato con la cultura della lettura e scrittura locale nell’ambito del ciclo letterario ‘Empoli che scrive’.

Sabato 18 febbraio 2023, alle 17.30, nel cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, si terrà la presentazione del volume intitolato “Risalire sulla giostra”, bookabook, 2022 di Sandra Ragionieri Scotti. Dialogherà con l’autrice, Marisa La Vecchia.

Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare contattando il numero telefonico 0571 757840 oppure inviando una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it.

Il romanzo racconta la storia di un uomo, la sua brillante carriera e il suo declino professionale cui è costretto anche a causa degli effetti della globalizzazione dell’economia. Quando la parabola della sua vita sarà prossima a toccare il fondo, sarà l’incontro con un giovane immigrato congolese a determinarne il destino. Una lettura che suscita nel lettore sentimenti e riflessioni sui condizionamenti delle scelte della vita, sul valore individuale e sociale del lavoro, sull’importanza dei rapporti affettivi e sull’amicizia.

Sandra Ragionieri Scotti, laureata in economia, insegnante per un lungo periodo all’Istituto Professionale “Leonardo da Vinci” di Empoli, poi dirigente scolastico. Nel 2015 pubblica il saggio La scuola di Renzi è davvero “buona”? (Ed. Dissensi) e nel 2020 il romanzo Il Falso (Ed. PortoSeguro), entrambi testi in cui sceglie di affrontare temi etici e sociali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa