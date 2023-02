Gazebo Lega a Fucecchio: "Nuova fiducia dalle Regionali in Lombardia"

"I risultati delle recenti Elezioni regionali in Lombardia, dove la Lega ha tenuto(come del resto nel Lazio) e aumenta di circa 4 punti percentuale (17,06%) rispetto alle Politiche del settembre dello scorso anno, senza considerare, l'oltre 6% della lista del Presidente Fontana, ci danno nuova energia e stimoli, in vista delle Amministrative dell'anno prossimo e noi, soprattutto a Fucecchio, non abbiamo mai mollato e cercato di mantenere sempre un contatto diretto con la cittadinanza".

Così si esprime Marco Cordone, Segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere comunale.

"Con una grande volontà di fare qualcosa di importante per le nostre Comunità, allestiremo domani 15 febbraio nella città che ha dato i natali a Indro Montanelli, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 in piazza XX settembre presso l'ingresso del mercato settimanale, lato bar Giuliano, un gazebo, dove i cittadini interessati, potranno confrontarsi con noi.

Al gazebo si potrà firmare ancora contro la Taric e parlare dei problemi, sia piccoli che grandi, che interessano il territorio della nostra Comunità, come: l'area a verde attrezzato di via Foscolo dove i giochi per bambini sono maltenuti e rotti, probabilmente anche vandalizzati e sono diventati pericolosi per chi li usa, la viabilità e la manutenzione stradale, la Sicurezza con il contrasto costante allla criminalità e allo spaccio della droga e dulcis in fundo, la nuova stangata sulla casa con provenienza dal Parlamento europeo per cui il Gruppo consiliare della Lega Salvini - Fucecchio ha presentato un Ordine del Giorno 'Contrasto alla direttiva dell'Unione Europea di obbligo di Prestazione energetica E entro il 2030, per tutti gli immobili residenziali' che si rivela un evidente attacco all'Economia e al patrimonio edilizio dell'Italia intera, uno degli Stati fondatori delle moderne Istituzioni europee (a Roma nel 1957) e faccio queste affermazioni da europeista convinto".

Fonte: Lega Fucecchio