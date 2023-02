Giornata del Braille 2023, visita interattiva e gratuita per ipovedenti e non vedenti

La fruizione delle risorse museali è una parte importante della formazione culturale di ogni individuo. Da questa consapevolezza nasce l’iniziativa organizzata martedì 21 febbraio dal Museo di Paleontologia del Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino, in occasione della Giornata del Braille, ricorrenza istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’accesso delle persone affette da gravi deficit visivi alla cultura e all’informazione.

Alle ore 15.30 (via La Pira, 4) è in programma una visita guidata interattiva gratuita per persone ipovedenti e non vedenti: i curatori del Museo accompagneranno i visitatori in un percorso tattile per esplorare con le mani alcuni degli esemplari e dei reperti, corredati da adeguata cartellinatura trasparente in Braille su nero a corpo grande, con tutte le informazioni relative agli oggetti esposti. La prenotazione è obbligatoria (tel. 055-2756444 oppure edu@sma.unifi.it ).

L’iniziativa si inserisce fra le attività in occasione della Giornata curate dalla rete Musei Welcome - a cui il Sistema Museale di Ateneo partecipa – che sono mirate a identificare i musei come luoghi di accoglienza, partecipazione e benessere.

Fonte: Ufficio Stampa