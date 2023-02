Ico Hub Montelupo, evento conclusivo della call per start up

Sabato 18 Febbraio 2023 si terrà all’Ico Hub, l’incubatore per startup ed idee di business con sede a Montelupo Fiorentino, il Pitch Day della call Go, Start, Up!

Go, Start, Up! ha accolto nel proprio percorso 12 partecipanti, selezionati tra oltre 50 candidature arrivate da tutta Italia, e ha permesso ai 12 team di sviluppare il proprio progetto di business, seguendo un percorso di formazione completa, che ha data loro la possibilità di elaborare il proprio business plan, identificare un primo MVP della propria idea di business e creare una strategia ad hoc per validarlo nel mercato. Non solo, Go, Start, Up ha preparato i partecipanti anche per il Pitch Day, permettendo loro di redigere un pitch efficace.

Il Pitch Day rappresenta l’evento conclusivo della call per startup ed idee di business, un momento completamente dedicato ai partecipanti in cui possono esporre il proprio pitch davanti ad una giuria che li valuterà, costituita da Sara Ballerini, CEO di I Consultant, e rappresentanti delle aziende che collaborano quotidianamente con Ico Hub (Sammontana, Timenet, Var Group, Italia Comfidi). Non solo, al Pitch Day parteciperanno anche professionisti del mondo delle startup, i mentor dell’Ico Hub e imprenditori innovativi che gravitano nel panorama delle startup, tutti accomunati dal desiderio di portare innovazione nel territorio.

Pertanto un momento di network vero, in cui scoprire nuovi ed interessanti progetti di business, usciti da Go, Start, Up!, fare rete e costruire delle relazioni importanti per continuare a sviluppare startup che sicuramente potranno fare bene all’economia locale e nazionale.

I team che presenteranno il proprio progetto di business provengono da tutta Italia, Milano, Roma, Bergamo, Firenze: questo a testimonianza dell’importante lavoro che l’incubatore Ico Hub, CLEO (l'associazione per l’innovazione sul territorio) e tutto lo staff di docenti e mentor che prendono parte a Go, Start, Up!, stanno facendo e portando avanti da due anni a questa parte.

Non solo, anche grazie alle aziende sostenitrici dell’Ico Hub, Sammontana, Timenet, Var Group e Italia Comfidi, che con il proprio supporto permettono di poter realizzare percorsi formativi di alto livello, volti all’autoimprenditorialità, accessibili a tutti.

Go, Start, Up! non solo permette ai partecipanti di costruire la propria startup, dando loro solide base e formazione per costruire al meglio il proprio progetto di business e lanciarlo nel mercato, ma aiuta tutto l’ecosistema del circondario empolese valdelsa, coinvolgendo partecipanti da tutta Italia che fanno vivere le attività locali.

Fonte: Ico Hub