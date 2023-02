In ricordo di Eusebio Ferri, giornata di ricordo con Anpi San Miniato

L’Anpi sezione di San Miniato, organizza con la collaborazione del Circolo Arci La Catena, una serata in ricordo di Eusebio Ferri,recentemente insignito della medaglia d’onore alla memoria dal Prefetto di Pisa, morto in un campo di concentramento in Germania, giovedì 16 febbraio alle 19, presso la Casa del Popolo a La Catena.

Prenderanno parte alla serata: la figlia Loretta Ferri e i nipoti Leonardo e Miriano Rossi, che ricorderanno la figura del loro parente. Interverranno Michele Fiaschi (Consigliere delegato alla Memoria ed alla Pace del Comune di San Miniato), Massimo Fornaciari (Vice Presidente Comitato ANED di Pisa) e Bruno Possenti (Presidente Comitato Provinciale ANPI di Pisa).

Seguirà, per gli interessati, un’apericena al costo di 15 euro (Antipasti vari, giro pizza, bevande). E’ gradita la prenotazione al seguente numero 3208253822 (Enzo).

Eusebio Ferri era originario di Corazzano ed era conosciuto come il Cucco, essendo il più piccolo di 24 figli, dei quali solo 8 sopravvissuti. Era nato nel 1900 e aveva fatto il militare a 21 anni, poi però, visto l’andamento della guerra, venne richiamato nel 1942.

Fece il soldato a Porto Azzurro e a Bergamo, dopo l’8 settembre fu catturato dai tedeschi e inviato in Germania, dove morì nel 1945 in un campo di conecentramento. I suoi resti si trovano in una fossa comune.

L’ANPI, d’intesa con la famiglia ha voluto ricordare questo deportato militare, che non ha più fatto ritorno a casa, perché la memoria è un elemento essenziale per conoscere la storia, per questo la serata a La Catena, dove abitano i suoi parenti, sarà un’occasione per ricordare Eusebio, come esempio di tutti coloro che lasciarono la vita nei lager nazisti.

Fonte: Anpi San Miniato