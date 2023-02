Principio d'incendio nella camera di una giovane ospite di una casa famiglia del Pistoiese. La giovane è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pistoia e sarebbe in gravi condizioni dopo aver inalato il fumo. La struttura dedicata a soggetti fragili è stata evacuata e gli altri ospiti, non coinvolti dal rogo, sono stati trasferiti in un'altra struttura protetta della Valdinievole. L'incendio è partito dall'armadio della stanza della giovane. I carabinieri indagano.