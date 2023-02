Museo BeGo candidato per l'Art Bonus, come sostenere il progetto

E’ in corso sulla piattaforma www.artbonus.gov.it la 7^ edizione del Concorso Art Bonus. L’iniziativa, organizzata dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, è finalizzata ad offrire un momento di visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori.

Il concorso Art Bonus è un modo per rendere i territori protagonisti grazie al voto espresso dalla giuria popolare di tutti i cittadini che vorranno partecipare e dunque esprimere il loro gradimento a favore dei progetti sulla pagina del concorso e sui social. Questa iniziativa contribuisce anche a diffondere la conoscenza dell’Art Bonus.

Tra i 260 progetti ammessi al concorso, figura anche quello del Museo BeGo, gestito dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Il progetto BE.GO. NEXT: NETWORK, EXPERIENCE, TECHNOLOGY punta a una promozione che includa sempre più utenti dalle necessità differenziate. Nello specifico le azioni sono state: dotare le didascalie del museo di un QRcode; implementare l’applicazione BEGO app come veicolo di news e attività del museo; creare un social branding per la gestione in autonomia dei social network, un sostegno post-emergenza Covid-19 ai più piccoli riadattando alcuni laboratori per essere fruibili on line Inoltre per i ragazzi delle scuole superiori è stato attivato il progetto di PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento completamente online.

La prima fase del concorso prevede un'eliminatoria sul sito Art Bonus fino alle ore 12.00 del 21 febbraio 2023; le votazioni si svolgeranno esclusivamente sulla pagina artbonus.gov.it/concorso2023. Sarà possibile esprimere una sola preferenza per ciascun progetto in gara ma ogni utente potrà votare più progetti. I voti ricevuti da ciascun progetto saranno visibili in tempo reale.

Resteranno in gara divisi in due categorie: “Beni e luoghi della cultura” e “Spettacolo”, i soli progetti che avranno ricevuto almeno 200 voti.

I sei progetti di ciascuna categoria che risulteranno poi più votati alla data del 14 marzo, accederanno alla fase Finale che si svolgerà solo sui canali FB e IG di Art Bonus.

La premiazione (consegna di un riconoscimento simbolico) avrà luogo nel corso di un evento pubblico.

Fonte: Ufficio Stampa