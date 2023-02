No Valdera Avvelenata, un nuovo comitato ambientalista sulla questione Grillaia e Keu

Con la strutturazione in corso del comitato No Valdera Avvelenata, fatto di persone e organizzazioni della zona e non solo, perchè la questione ambientale e la salute pubblica riguardano tutti, è già prevista la prima uscita pubblica che sarà il 4 marzo alle ore 15.30 in corso Matteotti davanti al municipio di Pontedera, con una manifestazione contro la riapertura della discarica Grillaia di Chianni e il suo cemento e amianto trasportato per le strade e poi stoccato, manifestazione a cui tutti e tutte sono invitati a partecipare.

Ma si manifesterà anche contro la gestione delle altre discariche, le politiche energetiche tutt'altro che verdi, la cementificazione, la costruzione della base militare, multiutility, keu, e questa deriva ambientale decisa dalla politica che sacrifica ambiente, salute, interessi pubblici per favorire quelli privati, mentre di facciata si riempie la bocca con il greenwashing.

Per rimanere informati sono nate le pagine instagram e facebook No Valdera Avvelenata, che invitiamo a visitare e seguire, anche perche' non sono escluse altre iniziative durante il percorso di avvicinamento al 4, tra cui anche la partecipazione il 3 a Pisa a quella di Friday for Future. Presto sara' attivo anche il sito ufficiale.

Fonte: Comitato No Valdera Avvelenata