Porcari, un nuovo defibrillatore intitolato all'ex sindaco e medico Eugenio Nannini

Un defibrillatore in memoria del dottor Eugenio Nannini, noto cardiologo e sindaco di Porcari dal 1975 al 1980, scomparso a 87 anni lo scorso agosto. Un uomo che nei suoi 62 anni di attività come medico, prima di base, poi primario a Pescia, a Castelnuovo di Garfagnana e a Lucca, infine libero professionista nello studio in paese, è stato un punto di riferimento per tutta la sanità locale.

Il dispositivo salvavita, donato dall'associazione Mirco Ungaretti odv, è stato inaugurato questa mattina (14 febbraio) alla scuola dell'infanzia di via Boccaione. Un primo e significativo omaggio che la comunità porcarese ha voluto tributare alla figura dello stimato medico, ricordandone l'impegno professionale e umano.

Alla cerimonia con i bambini e le bambine delle scuola dell'infanzia non sono volute mancare la moglie del dottor Nannini, Franca, e la figlia Alessandra. Presenti anche la madre e il fratello di Mirco Ungaretti, Marisa e Stefano. Oltre alle insegnanti e ai rappresentanti dei genitori hanno salutato l'arrivo del nuovo defibrillatore l'assessore ai lavori pubblici, Franco Fanucchi, l'assessora alle politiche educative Eleonora Lamandini e la consigliera comunale Barbara Pisani.

“Porcari è un territorio sempre più cardioprotetto – commentano Franco Fanucchi ed Eleonora Lamandini – e sempre più consapevole dell'importanza dei defibrillatori per intervenire con efficacia e tempestività nei casi di arresto cardiaco e salvare, così, delle vite umane. Proprio quello che per tanti anni è stata la missione del dottor Nannini. È bello che oggi, a ricordare la sua passione e la sua grande dedizione agli altri, oltre ai racconti e alle memorie dei tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato, ci sia un defibrillatore che porta il suo nome in una scuola”.

L'associazione Mirco Ungaretti odv, attiva dal 2012, è impegnata con le scuole del territorio per insegnare la rianimazione cardiopolmonare con l'utilizzo del defibrillatore e le manovre di primo soccorso.