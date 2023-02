Savino Del Bene, conquistata la 20esima vittoria stagionale

La vigilia di San Valentino è dolce per la Savino Del Bene Volley, che batte 3-1 la Wash4green Pinerolo, si aggiudica la sfida in un’ora e quarantadue minuti di gioco e conquista la ventesima vittoria stagionale.

Dopo aver centrato la vittoria di primo set per 25-18, la Savino Del Bene Volley è stata raggiunta sull’1-1 da una Pinerolo in grado di imporsi 23-25 nel secondo set. Nelle due successive frazioni di gioco la squadra di Barbolini si è presa la vittoria: prima vincendo per 25-22 il terzo set e poi dominando il quarto per 25-16.

Quattordicesimo successo da tre punti nel campionato della squadra di coach Barbolini, che grazie a questa vittoria ha blindato il secondo posto in classifica.

Salendo a quota 45 punti la Savino Del Bene Volley si trova ora a quattro lunghezze di distanza dalla prima posizione di Conegliano, ma detiene un vantaggio di tre punti sulla terza in classifica Vero Volley Milano.

La cronaca

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Yao Di al palleggio, Mingardi come opposto, Beliën e Alberti come centrali. In banda ci sono Sorokaite e Pietrini. Castillo è invece la titolare nel ruolo di libero.

Coach Marchiaro schiera un 6+1 composto da Prandi al palleggio, Zago da opposto, Akrari e Gray come centrali, Ungureanu e Carletti in banda e Moro come libero.

1° Set

La Savino Del Bene Volley va in fuga in apertura di prima frazione (5-1), ma Pinerolo prova subito a rientrare (5-3). Ad allargare nuovamente il gap è Pietrini, che prima chiude un lungo scambio con la schiacciata del 6-3 e poi firma l’ace del 7-3. La formazione di Barbolini tocca anche il +5 con un attacco in primo tempo di Alberti (11-6) e Pinerolo deve utilizzare il primo time out della gara. Pinerolo cerca di ricucire le distanze e Carletti mette a segno la pipe dell’11-8, ma la reazione della Savino Del Bene Volley è un break di tre punti consecutivi costruito da Alberti e Pietrini (14-8). Nuovo time out per Pinerolo e la direzione del set sembra cambiare: il vantaggio delle ragazze di Barbolini si riduce e sul 17-13 il tecnico della Savino Del Bene Volley decide di fermare il tentativo di rimonta avversario. Pinerolo si porta fino al -2 (18-16), ma Sorokaite restituisce un vantaggio rassicurante: confezionando l’attacco del 18-14 e il muro del 20-16. La Savino Del Bene Volley arriva sul +8 (24-16) e poi chiude il set in suo favore con il punto del 25-18 segnato da Alberti.

2° Set

Equilibrato l’avvio del secondo set: le due squadre si trovano in parità sul 3-3 e poi ancora sul 6-6. Pinerolo passa anche in vantaggio, ma Pietrini restituisce la leadership alla formazione di coach Barbolini, mettendo a terra il punto del 7-6. Il muro di Yao Di, buono per il 9-6, porta al time out di coach Marchiaro. Pinerolo resta in scia alla Savino Del Bene Volley (12-11) e coach Barbolini cambia la diagonale, inserendo Antropova e Di Iulio per Yao Di e Mingardi. Antropova segna subito all’ingresso in campo (15-13), ma il cambio di formazione non aiuta la Savino Del Bene Volley, che viene raggiunta sul 16-16 dalla pipe di Ungureanu e poi superata dalla 16-17 di Zago. Barbolini ferma il set con un “tempo” e successivamente rimette in campo Mingardi e Di Iulio. La Savino Del Bene rimonta fino al 20-21 e coach Marchiaro ricorre ad un time out, al rientro in campo però la Savino Del Bene Volley trova il pari con il 21-21 di Mingardi. Il set lo conquista comunque Pinerolo, che allunga nuovamente sul +2 (22-24 segnato da Grajber) e si aggiudica la frazione con la fast di Akrari (23-25).

3° Set

Nel terzo set coach Babrolini inserisce Zhu Ting per Pietrini, ma è Pinerolo a portarsi avanti: le piemontesi si portano al comando per 2-5 e Barbolini deve chiamare il time out. Sul 2-6 entrano nuovamente in campo Antropova e Di Iulio, che sostituiscono Yao Di e Mingardi. La Savino Del Bene Volley reagisce con un parziale di 7-3 aggancia il pari sul 9-9. Pinerolo non si arrende e produce un nuovo allungo, trovando il +2 con Grajber. La contro-rimonta della Savino Del Bene Volley si concretizza con il 15-14 firmato in pallonetto da Zhu Ting, che restituisce il comando della partita alle ragazze di Barbolini. Il ritrovato vantaggio non spaventa Pinerolo, che continua a lottare alla pari con la Savino Del Bene Volley. Per sette scambi nessuna delle due squadre sembra riuscire ad allungare, ma la squadra di Barbolini si porta sul +2 (20-18) e coach Marchiaro decide ancora una volta di fermare il set con un time out. Nel finale di frazione Barbolini gioca anche la carta Merlo, per rinforzare la seconda linea. La sua Savino Del Bene Volley mantiene i due punti di vantaggio con Zhu Ting (23-21) e Antropova (24-22), prima di imporsi 25-22 con il muro di Beliën.

4° Set

Ancora Pinerolo in grado di conquistare un precoce vantaggio (0-2), stavolta però la Savino Del Bene Volley reagisce prontamente e trova il +2 con il muro di Beliën (6-4). La squadra piemontese torna in parità sul 7-7, ma il pareggio dura solamente un attimo: Sorokaite, Antropova e Alberti segnano in rapida successione (11-8) e la Wash4green deve ricorrere ad un time out. La Savino Del Bene Volley non si ferma e sul 13-8 coach Marchiaro chiama un nuovo “tempo”. Il vantaggio della squadra di Barbolini non accenna a diminuire e anzi arriva addirittura a dieci punti di scarto (18-8). Il set si chiude velocemente con la Savino Del Bene Volley ad imporsi 25-16 con il punto decisivo messo a terra da Antropova.

Coach Barbolini post partita: “Questo è il nostro ventesimo successo stagionale? Non lo sapevo. Per me questa è una delle tante vittorie da tre punti e questo è molto importante. Abbiamo ottenuto una bella vittoria, giocando non bene. Dobbiamo preparare meglio la partita di sabato, perché ogni gara vale sempre tre punti e noi non dobbiamo perdere punti. Le squadre dietro di noi ne stanno perdendo e invece noi dobbiamo essere bravi a continuare a farli.”

Savino Del Bene Volley - Wash4Green Pinerolo 3-1 (25-18, 23-25, 22-25, 25-22, 25-16)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 12, Alberti 14, Beliën 10, Zhu 9, Pietrini 9, Mingardi, Shcherban, Angeloni (L2), Washington, Antropova, Castillo (L1), Di Iulio. All.: Barbolini

Wash4Green Pinerolo: Grajber 5, Carletti 4, Gueli (L2) n.e., Renieri n.e., Bussoli n.e., Moro (L1), Prandi 3, Zago 14, Bortoli, Rainelle, Gray 4, Akrari 15, Ungureanu 13. All.: Marchiaro.

Arbitri: Saltalippi - Usai

Durata: 1h 42’ (25’, 27’, 28’, 22’)

Attacco: 45% - 35%

Ricezione Pos. (Prf.): 46% - 69% (28% - 36%)

Muri: 16-8

Ace: 1-0

MVP: Sara Alberti

SPETTATORI: 713