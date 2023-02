Tanti progetti per Accademia Scherma Empoli

L'Accademia Scherma Empoli con sede in Via A. Grandi 46 è nel pieno della sua attività, le ristrettezze della pandemia sembrano ormai un lontano e brutto ricordo!! I Corsi all'interno della sede si svolgono regolarmente nelle ore pomeridiane includendo bambini a partire da 6 anni, passando dalla categoria del Gran Premio Giovanissimi da 10 ai 14 anni a quella dei Cadetti e Giovani fino al Corso Master, dedicato agli adulti. Ma non è tutto: da settembre è partito il Progetto “Scherma Autismo” con la collaborazione di COLORI Societa' Cooperativa Onlus.

Vari sono i progetti che Accademia Scherma Empoli porta avanti negli Istituti Scolastici di San Miniato, in collaborazione con “Sport e Salute” e l'Istituto Checchi di Fucecchio ad indirizzo sportivo. Da quest'anno l'Accademia Scherma Empoli è annoverata, presso l'Assessorato allo Sport del Comune di Empoli, come Società Sportiva che opera nel sociale.

Questa è la nuova dimensione che la Dirigenza vuole dare alla Società, cioè una opportunità per tutti di fare sport in modo condiviso ed integrato. L'attività agonistica è nel pieno del suo svolgimento ed i nostri atleti stanno mettendo in campo tutte le loro capacità e voglia di far bene!! Ottimi piazzamenti si sono registrati per il Fioretto nel campionato del Gran Premio Giovanissimi che prevede competizioni a carattere regionale, interregionale e Nazionale. Da quest'anno è ripartito anche il Trofeo del Granducato, istituito in Toscana ma che richiama giovani schermidori da tutta l'Italia.

Attivo anche il Trofeo Estra rivolto agli esordienti (8 anni) ed alle Prime Lame (9 anni). I nostri atleti più piccoli hanno ben accolto questa opportunità, partecipando alla Prima Prova che si è tenuta a Siena il 21 e 22 gennaio. Tempo di qualificazioni anche per i Cadetti di Spada che sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 partecipano a Firenze alla 2° prova di qualificazione regionale di spada maschile e femminile categoria cadetti e giovani. Giovannini, Gronchi, Leoni e Profeti affrontano la fase a gironi con attenzione e determinazione, incamerando numerose vittorie che li conducono al tabellone di eliminazione diretta. Gronchi, Leoni e Profeti si fermano agli ottavi, Giovannini arriva ai quarti dove affronta il forte atleta pistoiese Giacomo Bernini, classificatosi alla fine al 3° posto.

I risultati ottenuti portano 3 atleti di A.S.E alla fase nazionale del 9 e 10 marzo a Bergamo. La portacolori femminile dell'A.S.E, Martina Ono, affronta la fase a gironi con forte impegno, passando alla fase ad eliminazione dove trova la senese di Val d'Elsa Oliboni che dopo un assalto combattutissimo si aggiudica l'incontro. I Maestri Elena Cazzato e Fabrizio di Rosa hanno dichiarato che la strada intrapresa è quella giusta: “siamo soddisfatti dell'andamento dell'attività, ora è importante continuare a lavorare con impegno e mantenere viva la motivazione dei nostri atleti”

Fonte: Accademia Scherma Empoli