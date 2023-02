Ucraina, intorno agli Uffizi una catena umana per la pace

La rete delle realtà di Europe For Peace Firenze aderisce alla mobilitazione lanciata a livello internazionale organizzando per sabato 25 febbraio, a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, una catena umana intorno alla Galleria degli Uffizi.

Il ritrovo è alle ore 14.30 in piazza dei Giudici, sui lungarni.

Un luogo straordinario da cui chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti, con poche ma chiare parole d’ordine: cessate il fuoco subito; l’OnuU convochi una conferenza internazionale di Pace; sì al negoziato, no all’invio di armi.

Si invitano tutte le realtà toscane, non impegnate in appuntamenti locali e nazionali, a confluire e partecipare per creare un evento rilevante. E come il 5 novembre a Roma, manifestiamo con bandiere della pace, cartelli e determinazione.

Sosteniamo con convinzione la mobilitazione che si sta sviluppando a Viareggio contro la militarizzazione del Carnevale di Viareggio, con la presenza ai corsi mascheratati delle bande musicali militari, a partire dalla banda della Nato prevista per domenica 19 febbraio.

La Cgil Firenze fa parte della rete Europe for Peace Firenze e sostiene e promuove l’iniziativa; la Cgil Toscana partecipa e invita a partecipare alla manifestazione di Firenze e sostiene le altre iniziative territoriali che saranno messe in campo.

Europe for Peace Firenze