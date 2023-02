Un incontro sulla storia del teatro a Empoli

Lions Club Empoli e Associazione Turistica Pro Empoli organizzano per il 15 febbraio alle 17 un incontro con Paolo Santini, La storia del teatro a Empoli "aut cito aut numquam'. L'appuntamento è all'Auditorium del Palazzo Pretorio, p.zza Farinata degli Uberti, Empoli.

Quello del teatro a Empoli è un lungo viaggio, dalla fine del Seicento ai giorni nostri. Dallo "stanzone" di Ippolito Neri alla lunga storia dell'Accademia dei gelosi impazienti, che aveva per motto (guarda caso) "Aut cito aut numquam". E poi le glorie del teatro Salvini e i fasti delle opere portate in scena su un palco prestigioso e fomoso in ogni angolo d'Italia. Paolo Santini ci accompagnerà in questo lungo viaggio fino ai progetti più recenti, illustrando le sue ricerche sul documenti d'archivio superstiti e con l'ausilio di tante immagini e di un video assolutamente inediti.

Sarà esposto il plastico del nuovo Teatro Comunale "Il Ferruccio" presentato dall'Assessore alla Cultura Giulia Terreni.