Valdichiana Village celebra il Carnevale più antico d’Italia

Quella del Carnevale di Foiano è considerata una tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie, sia per la sua tradizione storiografica. Quattro mastodontici carri allegorici, realizzati da veri maestri della cartapesta e da tecnici della meccanica dei cantieri, sfilano per le anguste vie e piazze della cittadina della Valdichiana. Un richiamo irresistibile per migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, attratti dalla bellezza di autentiche opere d’arte, dall’eleganza delle mascherate e dalla scanzonata atmosfera “carnevalesca” che si vive in questo splendido angolo di Toscana. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici sono questi i cantieri che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta, realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo.

Valdichiana Village, che da sempre ospita le eccellenze del territorio, è pronto a celebrare i colori, i costumi, l’eleganza ed il divertimento di questo evento, tra i più importanti d’Italia, con due iniziative: dal 13 febbraio al 12 marzo sarà possibile visitare all’interno del Villaggio una grande mostra che ripercorre la storia del Carnevale di Foiano grazie ad una raccolta di foto evocative ed alcune realizzazioni in cartapesta. Un allestimento suggestivo, che grazie ad una serie di immagini retroilluminate, consentirà di partecipare ad tour immersivo sul Carnevale.

Sabato 25 febbraio dalle ore 16 i visitatori potranno invece immergersi nell’autentica atmosfera del Carnevale, grazie alle esibizioni in Piazza Maggiore delle irresistibili mascherate dei cantieri con 100 partecipanti in costume.

Valdichiana Village

Parte della collezione di 5 villaggi, immersi in territori di grande valore, di proprietà del Fondo americano Blackstone, che include Franciacorta Village(Brescia), Mantova Village (Mantova), Palmanova Village (Udine), Puglia Village (Molfetta – Bari). La terra di Valdichiana, famosa in tutto il mondo per il suo territorio ricco di storia e cultura, rinomata per le sue eccellenze enogatronomiche, ha visto nel 2005 l’apertura del Valdichiana Village. Situato in provincia di Arezzo, a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a Roma e alla superstrada Siena e Perugia, ospita oltre 130 negozi e circa 4.300.000 di visitatori all'anno.

Fonte: Ufficio Stampa