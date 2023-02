A Fucecchio la mostra fotografica di Stefano Valori

Una ricerca culturale nata dalla curiosità di ritrovare nei cimiteri monumentali, veri e propri musei a cielo aperto, tutte le età di una persona. Da questo assunto nasce la mostra fotografica “Da qui all'eternità”, a cura di Stefano Valori, che dal 18 al 26 febbraio sarà esposta a Fucecchio presso il Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto 37, con inaugurazione in programma sabato 18 febbraio alle ore 16.

Ispirato agli spunti offerti dal fotografo Franco Fontana durante la sua mostra esposta nel 2011 a Fucecchio in occasione del FOFU, il Festival internazionale di fotografia, Stefano Valori cerca di cogliere nei suoi scatti tutti gli elementi storici e culturali presenti nei cimiteri monumentali, luoghi che, pur presenti in molte città, sono spesso ignorati e sconosciuti.

“Questa esposizione rappresenta il primo di una serie di eventi in cui torneremo ad ospitare artisti del territorio e non solo" – spiega l'assessore alla cultura Daniele Cei. "Vogliamo che il Palazzo delle Arti diventi sempre più un punto di riferimento per la cultura a Fucecchio, dove poter assistere a mostre, presentazioni di libri, laboratori artistici, iniziative musicali, un luogo di incontro tra la storia dei nostri luoghi ed il fermento culturale che anima le nuove generazioni di artisti”.

La mostra sarà visitabile nei giorni sabato 18, domenica 19, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio dalle ore 16 alle 20.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente Stefano Valori al numero 339 4809612 o via mail all'indirizzo valori.stefano@gmail.com.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa