Abc U17 Silver, parte la seconda fase di Coppa Toscana

Dopo la settimana di riposo è pronto a ripartire il gruppo Under 17 Silver di Fulvio Cantini e Giovanni Cicilano, che sabato alle ore 15.45 ospiterà al PalaBetti il Basket Montesport per la prima giornata della seconda fase valida per la Coppa Toscana.

La formula prevede sette gironi all’italiana con gare di andata e ritorno al termine dei quali le squadre classificate al primo posto di ogni girone, e la migliore seconda, saranno ammesse alla Final Eight per la Coppa Toscana, in programma nei giorni 2/3/4 giugno.

Fonte: Abc - Ufficio stampa