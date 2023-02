Allarme truffe a Siena, nessuna indagine è in corso da parte del Comune

Il Comune di Siena avvisa che non è in corso alcuna indagine con addetti incaricati dall’amministrazione. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 febbraio, infatti, è arrivata, prima alle forze dell’ordine e poi al Comando della Polizia Municipale di Siena, una segnalazione da parte di una cittadina del centro storico della città: secondo quanto ricostruito, presso l’abitazione della donna ha suonato un uomo, annunciando la necessità di effettuare un’indagine per l’amministrazione comunale. La cittadina ha deciso giustamente di non aprire la porta e ha come detto effettuato la segnalazione.

Per questo il Comune di Siena precisa che non c’è alcuna indagine in corso, invitando i cittadini a fare attenzione, non cadere in eventuali trappole tese da falsi addetti comunali e segnalare qualsiasi anomalia alle forze dell’ordine o alla Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa