Carnevale itinerante a Castelfiorentino, appuntamento col mondo delle fiabe

L’eterna lotta tra il bene e il male, tra i buoni e i cattivi, nel magico mondo delle fiabe. E’ questo il tema scelto quest’anno per il Carnevale itinerante di Castelfiorentino, in programma domenica 19 febbraio nelle principali vie e piazze del centro storico.



Da Piazza Kennedy a Piazza Gramsci, passando per Piazza Cavour e per le vie del Centro Commerciale Naturale (via Bovio, Via Volontari del Sangue, Via Garibaldi, Corso Matteotti), il Carnevale torna a portare la sua carica di allegria e a riproporsi soprattutto come una grande festa per i bambini, i quali potranno assistere alle performance di personaggi fantastici del mondo disney (ma non solo) e tanti spettacoli “a tema”, che si terranno nelle piazze.



Ritrovo per tutti in Piazza Kennedy alle ore 15.00, dove i partecipanti saranno accolti dalle oscure brame dei cattivi delle favole: dalla perfida “Crudelia Demon” (protagonista de “la Carica dei 101”) a “Ursula” (“La Sirenetta”), dalla Regina cattiva “Grimilde” (“Biancaneve e i sette nani”) al Dio degli Inferi “Ade” (“Hercules”) e tanti altri malefici personaggi. Inganni e sortilegi di ogni tipo animeranno questa prima parte della festa, che proseguirà poi in modalità itinerante con una sfilata in maschera guidata da Pinocchio.



In Piazza Cavour sarà allestito il salotto dei “buoni”, che coccoleranno i bambini con indovinelli e filastrocche: in evidenza la bellissima “Cenerentola”, la deliziosa “Biancaneve”, il magico mondo di Peter Pan o di Mary Poppins, e tanti altri simpatici amici. Al termine dello spettacolo, Pinocchio accompagnerà quindi i visitatori fino in Piazza Gramsci per la sfida finale sul palco nei pressi dell’obelisco tra “buoni” e “cattivi”, che decreterà il vincitore tra il “bene” e il “male”.



Insomma, un pomeriggio di festa con giochi, coriandoli, stelle filanti, musica e dolci preparati dalle associazioni di volontariato. Unico divieto: l’uso di bombolette a gas



Il Carnevale itinerante è organizzato dalle associazioni Prociv Arci, Trivia APS, Amici di Castello, Avis, Auser, Sezione soci di Castelfiorentino Unicoop Firenze, associazione CCN Tre Piazze, con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e il contributo di Ente Cambiano Scpa. In caso di maltempo il Carnevale sarà rinviato alla domenica successiva con lo stesso programma. Le eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti in tempo reale verranno diffusi tramite i social network.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa