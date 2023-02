Se hai la casa all'asta o sei in difficoltà con il mutuo chiedi aiuto a Case Italia

Hai la casa all’asta o sei in difficoltà con il mutuo? Il pensiero di non riuscire più a pagare ti tormenta?

In tuo aiuta arriva Case Italia, un gruppo che da 15 anni cerca, nel rispetto dell’etica e della legalità, di trasformare i debiti in valore.

Come? Ce lo ha spiegato Paolo Delle Fave, affiliato Case Italia. Delle Fave ha una propria società che si chiama Obiettivo Etico e che si propone di aiutare le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà con il mutuo o con i debiti. Delle Fave ha il suo studio a Empoli e può operare in tutto il territorio toscano.

Quando camminiamo per le strade, purtroppo, ci capita spesso di vedere case all’asta, oppure quando cerchiamo sugli annunci pubblicitari. Si scopre che queste case vengono poi vendute a un prezzo stracciato ma questo comporta, per la persona a cui è stata sottratta la casa, che il debito residuo rimane.

Facciamo un esempio pratico: se c’è una casa in vendita a 100mila euro (e il debito corrisponde a 100mila euro) ma le prime due aste vanno deserte può succedere che la casa venga poi venduta al terzo ribasso, mettiamo 60mila euro. A questo punto c’è ancora un debito residuo di 40mila euro a cui si aggiungono altri 30mila euro di costi di tribunale (a carico del debitore).

Alla fine dell’asta una persona si ritrova senza casa e con ancora 70mila euro di debiti.

Ecco che Case Italia prova a trovare una soluzione a questo. Ecco come opera Case Italia: “Noi possiamo aiutarvi con il documento della rinuncia agli atti: ci affidate la delega, parliamo noi con la banca e i creditori, sollevandovi anche da queste incombenze. Nel frattempo la casa viene tolta dall’asta e rimessa sul mercato immobiliare per essere venduta. Il tutto viene fatto gratuitamente”.

“Mi viene chiesto sempre: e tu cosa ci guadagni? Il nostro guadagno deriva dalla rivendita dell’immobile, abbiamo un margine sulla rivendita. E dirò di più: se il margine di vendita è buono può esserci una buonuscita anche per il cliente, che sia una somma economica oppure un anno di affitto pagato”.

Quindi si tratta di uno strumento che molte persone in difficoltà possono prendere in considerazione. Una via di uscita dai debiti che non ha costi iniziali e che aiuta le persone che si trovano loro malgrado in una situazione di difficoltà.

Paolo Delle Fave

Tel. 335.607.4905

mail: paolo.dellefave@caseitalia.it

www.caseitalia.it