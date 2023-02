Doppia laurea in Italia: nel 2023 sarà possibile conseguirla, ecco come

Molti studenti, così come tanti laureati, a un certo punto della loro carriera hanno avvertito la necessità di seguire più corsi di specializzazione universitaria, master o dottorati contemporaneamente. Alcuni per ragioni di approfondimento, per completare meglio il quadro specialistico della loro carriera, ma soprattutto per ottimizzare i tempi e, perché no, riuscire a guadagnare anche qualche punto in più, in vista della partecipazione ad alcuni concorsi pubblici, piuttosto che dell’iscrizione alle graduatorie pubbliche per l’insegnamento.

Quanto auspicato da molti studenti e lavoratori è finalmente stato reso possibile grazie alla legge del 12 aprile 2022, n. 33, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2022.

La legge approvata da pochi mesi permette di ottenere all'università una doppia laurea, ma anche frequentare più corsi contemporaneamente tra loro, così da riportare all’interno del proprio curriculum vitae più titoli, raggiunti in meno tempo.

Vale la pena, dunque, per tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento, spendere alcune parole su ciò che di più importante e utile c’è da sapere a proposito di quest’ultima grande novità in ambito accademico.

Quando si può conseguire un doppio titolo accademico

La legge in merito alla possibilità di seguire due corsi di laurea contemporaneamente è solo il primo passo verso questa trasformazione che riguarda il settore accademico e che apre tante prospettive in più ai giovani studenti e lavoratori. A questa, infatti, dovranno seguire maggiori precisazioni, fino ad ora specificate solo dal Decreto MIUR n. 930 del 29 luglio 2022.

Secondo quanto previsto dal Decreto, ci sono casi in cui iscriversi a più corsi universitari è possibile e altri in cui non lo è.

Nello specifico, l’iscrizione contemporanea è consentita per due corsi di laurea che appartengono a classi diverse sia per università pubbliche, private o accademie artistiche; è possibile frequentare un corso di laurea e un corso di master, specializzazione o dottorato contemporaneamente, come anche un corso di master o dottorato di ricerca e un corso di specializzazione medica o non medica. Quello che invece non è consentito è iscriversi a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe o differenti corsi di specializzazione medica. Anche iscriversi a corsi differenti, di cui uno con frequenza obbligatoria, al momento, non è consentito.

I vantaggi di una doppia laurea

I vantaggi di conseguire un doppio titolo universitario contemporaneamente sono indubbi, vista anche l’opportunità di affiancare un corso di laurea presso un ateneo tradizionale con uno online, che permette di fatto di ottimizzare non solo i tempi, ma anche le distanze e l’organizzazione dei piani di studio, dato che le università telematiche permettono di accedervi in qualsiasi periodo dell’anno ed erogano corsi h24.

La legge sulla doppia laurea è stata approvata per allineare il sistema formativo accademico italiano a quello adottato dalla maggior parte dei Paesi Europei, considerato che permettere agli studenti di portare avanti due corsi universitari comporta vantaggi non solo per la loro carriera, ma anche per il settore universitario e il mondo del lavoro.

Uno studente che consegue più titoli contemporaneamente, di fatto, è più competitivo sul mercato del lavoro, ha più possibilità di scelta nell’indirizzare la propria carriera, riesce ad accedere più velocemente al mondo del lavoro, approfondire e consolidare meglio le proprie conoscenze e competenze.