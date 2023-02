Fioraio itinerante abusivo denunciato per San Valentino

Denunciato dalla Polizia Municipale di Scandicci per falso materiale e uso di atto falso un cittadino italiano di 44 anni, la cui licenza per attività di fioraio itinerante non risulta rilasciata dall’ente indicato; all’uomo è stato anche contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio risale alla giornata di martedì 14 febbraio 2023, a seguito di un controllo del Comando della Municipale di Scandicci all’attività itinerante; dai riscontri di verifica del documento presentato dal venditore come licenza di vendita, infatti, è emerso che presso il Comune indicato come ente di rilascio dell’atto non risulta nessuna pratica al riguardo.

All’uomo sono stati contestati sia l’illecito amministrativo per vendita abusiva senza licenza, sia i reati penali per falso materiale, uso di atto falso, oltre quello per resistenza a pubblico ufficiale a seguito del comportamento durante le fasi di controllo e contestazione.

Così come previsto dalla legislazione regionale per i sequestri di merce deperibile, infine, i fiori sequestrati dalla Polizia Municipale di Scandicci e confiscati dai competenti uffici comunali sono stati dati in beneficenza, in questo caso alle parrocchie del territorio.