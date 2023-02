Cara vecchia Firenze: un quarto della popolazione è over 65

Un quarto dei fiorentini è over 65. E il loro numero nei prossimi anni è destinato a crescere. Per aiutare gli anziani a vivere una vita socialmente attiva e sostenere uno stile di vita indipendente, offrendo supporto nel momento in cui si presentano le prime fragilità, Co&So insieme al consorzio Fabrica con il sostegno di Fondazione CR Firenze, ha lanciato il programma ViviSmart, una iniziativa finalizzata a offrire servizi integrati a favore della popolazione anziana.

Se n'è discusso oggi a Palazzo Incontri a Firenze durante il convegno “Senior housing e soluzioni innovative per gli over65” promosso dalla Fondazione CR Firenze e dai consorzi di cooperative Co&So e Fabrica. L'evento è stato l'occasione per far incontrare soggetti pubblici e privati che già lavorano a vario titolo per offrire risposte pertinenti all’invecchiamento della popolazione e favorire una sinergia di competenze e risorse, come istituzioni locali (Regione Toscana, Comune di Firenze, Società della Salute di Firenze), centri di ricerca e studio (Università degli Studi di Firenze, Simurg Ricerche), investitori (Investire Sgr), soggetti che stanno lavorando per sviluppare nuovi soluzioni nella nostra regione (Abitare Toscana, cooperativa Il Girasole, ASP Montedomini, Comune di Lastra a Signa) ed esperienze già consolidate in altre regioni d’Italia (La Meridiana cooperativa sociale, Centri Don Vecchi).

Il progetto Vivismart si concretizza attraverso soluzioni appartamenti indipendenti, privi di barriere architettoniche dove l’anziano può vivere come a casa propria, usufruendo di servizi e assistenza su misura, servizi a domicilio dalla diagnostica alla spesa, un turismo over 65 e strutture sanitarie ad hoc.

Secondo un’indagine promossa dal consorzio Fabrica e realizzata da Simurg Ricerche di Livorno, nel territorio della provincia di Firenze (dati inizio 2022) risiedono più di 250mila persone con più di 65 anni, pari al 26% della popolazione totale (987 mila residenti). L’indice di vecchiaia è 217 ultrasessantacinquenni ogni 100 giovani ed è in rapida crescita: nel giro di pochi anni arriverà a sfiorare la soglia del 300% (270 anziani per 100 giovani nel 2030). Attualmente si stima che risiedano nel territorio in provincia di Firenze 38mila anziani con limitazioni funzionali gravi non autosufficienti e quindi bisognosi di aiuto e supporto; 85mila anziani con limitazioni funzionali non gravi, autosufficienti, ma bisognosi comunque di assistenza; 7 mila anziani in Rsa; 21 mila godono di assistenza domiciliare diretta.