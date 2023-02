Morto Giorgio Savini, ex dirigente del Comune di Fucecchio

Gli amministratori e i colleghi che lo hanno incontrato nel suo trentennale percorso professionale nel Comune di Fucecchio, prima come funzionario e per 16 anni come dirigente del settore Lavori Pubblici, ne hanno potuto apprezzare le capacità in ambito lavorativo e la profonda umanità.

L'ingegner Giorgio Savini, scomparso ieri all'età di 74 anni a causa di una grave malattia, lascia un grande vuoto in coloro che lo hanno conosciuto sia durante il suo percorso professionale che durante il suo impegno nel mondo dell'associazionismo.

Il suo lavoro all'interno dell'amministrazione ha caratterizzato anni di profondo cambiamento a Fucecchio, un periodo nel quale è stata restituita alla collettività una gran parte del patrimonio storico, come l'intero complesso Corsini e il restaurato ponte mediceo di Cappiano.

Originario di Balconevisi, nel Comune di San Miniato, da molti anni era impegnato nella cooperazione internazionale come presidente di Hurria, l'associazione di solidarietà con il popolo Saharawi, e nei movimenti per la pace.

Il Comune di Fucecchio si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore e parteciperà ai funerali che si svolgeranno domani nella chiesa di Balconevisi.